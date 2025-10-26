Растат и цените и побарувачката на станови во Штип
Големата побарувачка за станови во Штип ја крена цената на метар квадратен до 1.500 евра, двојно повеќе од пред седум години. Зголемениот промет на недвижности ја полни општинската каса, но им создава проблеми на проценителите на недвижности кои работат по методологија стара 13 години...
Побарувачката на станови во Штип и понатаму е поголема од понудата, па цената на квадратен метар станбен простор секојдневно расте. Најбарани се помалите станови чија цена во агенциите за недвижности е 1.200 евра, а градежните компании ги нудат и по 1.500 евра за метар квадратен.
Дел од становите се купуваат за живеење, но добар дел се за инвестирање на заштедите.
И додека пазарот на недвижности урива рекорди со цените, Комората на проценители со години чека одговор од Министерството за транспорт за промена на методологијата стара 13 години.
Најавените државни станови со кои се очекува стабилизирање на цените на недвижностите, во Штип сè уште не се градат. Според побарувачката на станови познавачите велат дека цените и понатаму ќе растат.
Славица Величковска