Растат и цените и побарувачката на станови во Штип

Побарувачката на станови во Штип и понатаму е поголема од понудата, па цената на квадратен метар станбен простор секојдневно расте. Најбарани се помалите станови чија цена во агенциите за недвижности е 1.200 евра, а градежните компании ги нудат и по 1.500 евра за метар квадратен.

Дел од становите се купуваат за живеење, но добар дел се за инвестирање на заштедите.

И додека пазарот на недвижности урива рекорди со цените, Комората на проценители со години чека одговор од Министерството за транспорт за промена на методологијата стара 13 години.

Најавените државни станови со кои се очекува стабилизирање на цените на недвижностите, во Штип сè уште не се градат. Според побарувачката на станови познавачите велат дека цените и понатаму ќе растат.

Славица Величковска