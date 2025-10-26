Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, најпрвин во западните делови каде ќе бидат пообилни и поројни со услови за појава на грмежи. Ќе дува умерен југоисточен, а во западните делови повремено засилен ветер од југозападен правец. Според прогнозата на Управата за хидро-метеоролошки работи (УХМР) минималната температура ќе биде во интервал од 6 до 12, а максималната ќе достигне од 16 до 22 степени.

Во Скопје ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено во текот на ноќта. Ќе дува умерен југоисточен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 11, а максималната ќе достигне до 19 степени. Во текот на ноќта во западните делови на земјата, а во понеделник претпладне насекаде, ќе има врнежи од дожд кои повремено ќе бидат пообилни и поројни со услови за појава на грмежи. Поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд (локално над 30 l/m2) и засилен ветер се очекуваат во текот на ноќта, особено во западните делови од земјата.