Уште една недела до гласањето во вториот круг од локалните избори

Уште една недела до гласањето во вториот круг од осмите локални избори. Се интензивираат предизборните активности, средби со граѓани, мини митинзи во 32 општини и во град Скопје.

Се погласни стануваат и препукувањата меѓу противкандидатите, но и ставовите на лидерите на политичките партии, остри интонации во владината коалиција околу кандидатската поддршка, и насоките на чие конто да завршат гласовите. Во ек на кампања, опозициската СДСМ најавува кадровски промени во раководството. А синоќа истече пријавувањето на болни и немоќни лица за гласање, уште два дена до крајниот рок да се пријават своето демократско право на глас да го искористат и лицата од затворите.

Во првиот круг завршија изборите во 43 општини.