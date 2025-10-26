Мециновиќ најави идеи и проекти за разубавување на Скопје

Кандидатот за татко на метрополата од „Левица“, Амар Мециновиќ, најави поддршка на младите со финансиско зајакнување на Младинскиот културен центар, преку проекти по примерот во европските градови.

Меѓу новите проекти најави отворање на скопско рок школо, каде пристап би имал секој кој има желба да учи, вежба или да се надоградува.

Мециновиќ најави и идеја за основање на скопски графити фестивал, по примерот на градови како Мостар.

Посочи дека со тоа ќе се разубави Скопје и ќе му даде нов визуелен идентитет. Според него, ваквите иницијативи ќе придонесат за поголема активност на младите во културниот живот и ќе го направат градот попривлечен за домашни и странски посетители.

Наташа Гркова - Петрушевска