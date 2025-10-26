Кандидатот на ВЛЕН на граѓаните им понуди програма за развој на Брвеница

Кандидатот на коалицијата „ВЛЕН“ за градоначалник на Брвеница, Хаќим Рамадани ветува дека ќе има рамномерен развој во сите населени места во општината, врз основа на приоритетите и бројот на жителите, зашто ова не е привилегија, туку голема одговорност и гласот е аманет.

Потенцира дека улогата на дијаспората е голема која постојано инвестира во татковината.

Кампањата ја продолжуваат и другите кандидати на коалицијата „ВЛЕН“, во Тетово, Дебар и Долнени.

Елизабета Митреска