Лишени од слобода двајца возачи во Велес и Неготино, управувале возила под дејство на алкохол

Вчера во 16:40 часот, на регионален пат Штип-Велес, во близина на крстосница кај село Мамутчево, велешко, полициски службеници од СВР Велес го лишија од слобода В.М.(34) од село Иванковци, велешко. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници констатирале дека управувал патничко возило „фолксваген голф“ со велешки регистарски ознаки под дејство на алкохол, односно измерени му се 2,84 промили алкохол во крвта.

На 26.10.2025 во 10:00 часот на улица „Маршал Тито“ во Неготино, полициски службеници од ОВР Неготино го лишија од слобода Ѓ.С.(54) од Кавадарци. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници констатирале дека управувал патничко возило „фолксваген кеди“ со кавадаречки регистарски ознаки под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,90 промили алкохол во крвта.

Тие се задржани во полициска станица, известен е јавен обвинител и по целосно документирање на настаните, против него ќе биде поднесена пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“, информира МВР.