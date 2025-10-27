Од полноќ поскапуваат бензините и дизелот

Горивата од вечерва на полноќ ќе бидат со нови, повисоки цени, одлучи Регулаторната комисија за енергетика.

Цената на ЕУРОСУПЕР 95 се зголемува за 0,5 денари и од утре ќе изнесува 73,5 денари по литар. Цената на ЕУРОСУПЕР 98 од утре ќе изнесува 75,5 денари, што е повисока за половина денар.

ЕУРОДИЗЕЛ се зголемува за 1 денар, и од утре ќе се продава по 68 денари за литар.

За 1 денар се зголемува и цената на екстра лесното масло за домаќинство, и од 66,5 денари, ќе се продава по 67,5 денари. Цената на мазутот останува непроменета, односно 36,1 денар по килограм.