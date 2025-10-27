РКЕ
Од полноќ поскапуваат бензините и дизелот
27.10.2025 13:48
Горивата од вечерва на полноќ ќе бидат со нови, повисоки цени, одлучи Регулаторната комисија за енергетика....
Горивата од вечерва на полноќ ќе бидат со нови, повисоки цени, одлучи Регулаторната комисија за енергетика.
Цената на ЕУРОСУПЕР 95 се зголемува за 0,5 денари и од утре ќе изнесува 73,5 денари по литар. Цената на ЕУРОСУПЕР 98 од утре ќе изнесува 75,5 денари, што е повисока за половина денар.
ЕУРОДИЗЕЛ се зголемува за 1 денар, и од утре ќе се продава по 68 денари за литар.
За 1 денар се зголемува и цената на екстра лесното масло за домаќинство, и од 66,5 денари, ќе се продава по 67,5 денари. Цената на мазутот останува непроменета, односно 36,1 денар по килограм.