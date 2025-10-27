УКИМ со нов систем за следење на квалитетот

УКИМ спроведува нов систем за следење на сопствениот квалитет и на постигнувањата. На првиот годишен форум нотирани три приоритетни области каде што се потребни забрзани реформи.

Ќе се носaт пакет закони меѓу нив и нов закон за високо образование. Веќе се обезбедни и повеќе пари за научно – истражувачка дејност, бесплатни се научните бази за професорите. Ќе се реформира и Агенцијата за квалитет на високото образованието, за да се овозможи УКИМ конечно да се најде на Шангајската листа.

Лани УКИМ изготви 5 годишна стратегија и водич за квалитет.

Викторија Милевска