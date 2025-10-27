Приведен директорот на „Комунална хигиена“

Единицата за економски криминал при СВР Скопје го приведе директорот на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, Сабахадин Рустеми, и одзеде дополнителна документација од претпријатието. Според првичните информации, лишени од слобода се две лица, а се очекува поднесување кривична пријава до Обвинителството.

Приведувањето следи по долготрајното несоодветно постапување околу управувањето со јавната чистота во главниот град, како и институционалните реакции на надлежните служби.

Како што пренесуваат дел од медиумите, постојат сомнежи за финансиски злоупотреби и неефикасно работење на претпријатието.

Рустеми е на функцијата од 29 јануари 2025 година.