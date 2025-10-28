Жестоки борби во Покровск

Руските сили ја концентрираа офанзивата кон источниот украински град Покровск, каде се водат жестоки борби. Зеленски потврди дека градот е главен фокус на фронтот и додаде дека Киев би можел да го натера Путин да се вклучи во преговори само ако има можност да напаѓа воени и енергетски цели длабоко во Русија.

„Сите задачи поврзани со длабоките удари мора целосно да се реализираат до крајот на годината, ова вклучува и проширување на географијата на нашите способности за дејствување на голема далечина“, изјави Зеленски.