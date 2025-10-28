Крај на маките на тетовчани со водоснабдувањето - ветува кандидатот на НАИ, Реџепи

Кандидатот на НАИ за градоначалник на Тетово ветува крај на маките на тетовчани со водоснабдувањето, вели и покрај доволните количини на вода во тетовскиот базен од близу 10 милиони кубни метри во однос на потребите од 7 милиони сепак поради стариот систем и несоодветното менаџирање проблемот е рак-рана за жителите на оваа општина, а тој го има и решението и умешноста за менаџирање вели.

Реџепи вели дека не ветува многу туку неколку ама квалитетни проекти за кои е сигурен дека ќе бидат реализирани.

Фиљана Кока