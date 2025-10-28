Ефекти од интегрирањето во СЕПА

СЕПА-единствената област за плаќање во евра како двигател на интеграцијата во Унијата – главна тема на Конференцијата за пазарна инфраструктура што се одржува во Охрид.

Организатори се Народната банка на Македонија и Централната банка на Холандија. Ја продолжуваат долгогодишната традиција на заедничко разгледување на можностите и предизвиците во областа на платежните услуги.

Гостин на Сузана Фиданска-Стоевска во овој дневник е гувернерот Трајко Славески.