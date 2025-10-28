Скопје
14. Меѓународен форум за енергија и одржлив развој
28.10.2025 13:22
Целта на форумот е да се премине од глобални цели кон конкретни акции – проширување на изворите и забрзување на обновливите инвестиции...
„Енергетската стабилност не е веќе само економско, туку и безбедносно прашање. Глобалните турбуленции не потсетуваат дека енергетската независност е услов за економска слобода“ премиерот Мицкоски од Mеѓународниот форум за енергија за одржлив развој. Целта на форумот е да се премине од глобални цели кон конкретни акции – проширување на изворите и забрзување на обновливите инвестиции.
Александра Велинова известува.