14. Меѓународен форум за енергија и одржлив развој

„Енергетската стабилност не е веќе само економско, туку и безбедносно прашање. Глобалните турбуленции не потсетуваат дека енергетската независност е услов за економска слобода“ премиерот Мицкоски од Mеѓународниот форум за енергија за одржлив развој. Целта на форумот е да се премине од глобални цели кон конкретни акции – проширување на изворите и забрзување на обновливите инвестиции.

Александра Велинова известува.