Здравство

Поголема свесност за превенција од мозочен удар

28.10.2025 13:30

Клиниката за неврологија се приклучи кон одбележувањето на Светскиот ден на мозочниот удар со бесплатни прегледи и едукација на граѓаните...

Македонија е во средно ризични земји кога станува збор за мозочен удар кај населението. Клиниката за неврологија се приклучи кон одбележувањето на Светскиот ден со бесплатни прегледи и едукација на граѓаните.

Генетскиот фактор не може да се избегне, но контролата на високиот крвен притисок, шеќерот во крвта и маснотиите можат да спречат фатални последици.

Известува Наташа Јанчиќ-Менковски