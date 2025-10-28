Здравство
Поголема свесност за превенција од мозочен удар
28.10.2025 13:30
Клиниката за неврологија се приклучи кон одбележувањето на Светскиот ден на мозочниот удар со бесплатни прегледи и едукација на граѓаните...
Македонија е во средно ризични земји кога станува збор за мозочен удар кај населението. Клиниката за неврологија се приклучи кон одбележувањето на Светскиот ден со бесплатни прегледи и едукација на граѓаните.
Генетскиот фактор не може да се избегне, но контролата на високиот крвен притисок, шеќерот во крвта и маснотиите можат да спречат фатални последици.
Известува Наташа Јанчиќ-Менковски