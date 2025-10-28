Академија за обука на административни службеници

За да се има ефикасни институции, и банкарски и енергетски, потребен е професионален кадар. Една од болните точки - надоградување и едукација на административните работници. Министерството за јавна администрација спроведува јавна дебата за примената на Законот за професионално надоградување и едукација на административните работници, под слоганот „Инвестиција во знаење – пат кон поефикасна администрација“.

Известува Ана Јосифоска.