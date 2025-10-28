Отворен ден на Клиниката за неврологија – превентивните прегледи се многу важни за навремено препознавање на симптомите на мозочниот удар

Министерот за здравство, Азир Алиу ја посети Клиниката за неврологија, каде беше организиран отворен ден по повод одбележување на Светскиот ден на мозочен удар – 29 октомври.

Во рамки на акцијата граѓаните имаа можност да извршат превентивен преглед и да добијат стручен совет за главните ризик факторите кои можат да доведат до мозочен удар, како што се покачен крвен притисок, шеќер во крв, зголемени масти, пушење и седечки начин на живот.

„Здравствениот систем не го гледаме само како систем за лекување, туку и како систем за превенција и затоа деновите посветени на превентивни прегледи се многу важни за побрзо препознавање на симптомите на мозочен удар и поздрав начин на живеење и исхрана. Денеска сум фасциниран од инфраструктурата внатре на Клиниката за неврологија и активностите кои ги има директорот, бидејќи за кратко време успеа да се организира настанот и да се реорганизираат внатрешните процеси за да може да се оптимизираат услугите“, посочи при посетата министерот Алиу.

Директорот на Клиниката за неврологија, д-р Јован Божиновски информираше дека сите пациенти во рамки на денешниот ден ќе бидат прегледани на новиот доплер на каротидни артерии, оваа активност е во соработка и со Македонското невролошко здружение

„Денешниот отворен ден има едукативна цел, односно подигнување на јавната свест за мозочниот удар како болест која е една од најчестите по инциденца и причина за смрт, но исто така е и болест број еден во светот за инвалидитет, па и кај нас. Задоволство ми е што има навистина голем одѕив. Во таа насока Клиниката за неврологија има обврска да го едуцира населението за мозочниот удар, за најчестите симптоми и третман“, рече д-р Божиновски.

Годинешното мотото за одбележување на овој ден е „Мозочниот удар се лекува“.