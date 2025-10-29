Најмалку 64 лица загинаа во голема полициска акција против наркобандите во Рио де Жанеиро, меѓу нив и четворица полицајци. Членовите на картелот возвратиле со беспилотни летала.

„Ова е важен ден за Рио де Жанеиро со историска операција на нашите полициски сили. Досега неутрализиравме 60 криминалци, уапсени се 81 и запленети се 75 пушки“, изјави Клаудио Кастро, гувернер на државата Рио де Жанеиро.