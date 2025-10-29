Претрес во струмичко, пронајдена е марихуана

Вчера во с.Пиперево, струмичко, полициски службеници од СВР Струмица го лишија од слобода В.М.(29) од с.Пиперево.

При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, пронајдена е марихуана.

Запознаен е јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопштуваат од МВР.