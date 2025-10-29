Директорот на Фондот на ПИОСМ на средба со шефот на Мисијата на Светска банка

Дигитализацијата на архивата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија беше една од темите за кои стана збор при средбата на директорот на Фондот, Никола Мемов со Мисијата на Светска банка предводена од Зоран Анушиќ и Мануела Софија Станкулеску, а што е дел од СИАП проектот и пензиската политика.

Беше речено дека во наредниот период ќе се интензивираат активностите за да може дигитализацијата на архивата да се реализира до средината на наредната 2026 година, бидејќи е од особена важност за обезбедување на квалитетна база на податоци за осигурениците и ќе придонесе во поефикасното работење на Фондот.

Исто така на состанокот стана збор и за статусот на актуарската единица која треба да се воспостави во наредниот период и активностите потребни за заживување на целиот процес.

Директорот Мемов, нагласи дека во најкус рок лицата кои имаат дел од потребните обуки ќе продолжат со истите и ќе бидат вклучени во процесот на работа во Фондот со цел правење на проекции и предвидувања за развојот на пензискиот систем во иднина.