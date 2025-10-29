Електронски референдум во Карпош, најави Јакимовски

Општина Карпош воведува електронски референдум, со кој граѓаните ќе одлучуваат за сите важни прашања, информира кандидатот за градоначалник од коалицијата „Искуство за успех“, Стевчо Јакимовски.

Влегуваме во стадиум во кој граѓаните ќе бидат консултирани за сите релевантни теми, вели Јакимовски.

Коалицијата „Искуство за успех“ ја сочинуваат партиите ГРОМ, ЛДП, Интегра и ПЦЕР.

Марија Котовска