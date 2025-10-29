Лишен од слобода возач од тетовско, управувал возило под дејство на алкохол

Денеска во 00:30 часот на ул.„Киро Ристовски Дрнц“ во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово го лишија од слобода Е.Н.(48) од с.Голема Речица, тетовско.

При сообраќајна контрола, полициските службеници сопреле патничко возило „мицубиши“ со тетовски регистарски таблички, кое го управувал, и по преземени мерки констатирано е дека го управувал возилото под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,95 промили алкохол во крвта.

Тој е задржан во полициска станица и по документирање на случајот против него ќе следува пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“, соопштуваат од МВР.