Пластичен отпад по Врадар и други водотеци

Не стивнуваат реакциите откако на социјалните мрежи беше објавено видео како илјадници пластични шишиња и амбалажа пловат по реката Вардар во тетовско. Од Општина Јегуновце за МТВ велат дека пластичниот отпад е од соседните општини. Полицијата поднесе кривична за непознат сторител. Кои се барањата на граѓаните и екологистите, а што преземаат надлежните институции за животна средина?

Андријана Ѓурческа известува.