Како ќе функционира „Комунална хигиена“ без директор?

Откако директорот на „Комунална хигиена“ поднесе оставка, останува отворено прашањето како јавното претпријатие ќе функционира без директор во наредните денови. Судот вчера на Рустеми и на раководител во јавното претпријатие им одреди 30-дневен притвор. Се гонат за загрозување на животната средина и природата со отпад.

Анита Димитријевска-Велковска ги има последните информации за случајот со „Комунална хигиена“.