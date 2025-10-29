Рустеми во притвор- „Комунална хигиена“ обезглавена
По приведувањето и оставката на Рустеми, „Комунална хигиена“ обезглавена. Арсовска побара премиерот да го повика Управниот одбор да назначи вршител на должноста, експертите децидни – на потег е градоначалничката …
Скопски комуналец остана без директор, градоначалничката Арсовска бара Управниот одбор да назначи вршител на должност. Таа прстот за хаосот го впери кон премиерот Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ, од чиишто редови била претседателката на Управниот одбор.
„Мицковски да го повика Управниот одбор на „Комунална хигиена“, согласно Законот за јавни претпријатија да донесе одлука за разрешување на директорот и да именува вршител на должност на претпријатието“, вели градоначалничката Арсовска.
Професорот во пензија, Борче Давитковски за МТВ вели дека градоначалничката е таа која треба по закон да назначи директор, а дотогаш, обврските на оној што е во оставка ги извршува заменикот.
Директорот на „Комунална хигиена“ Рустеми, поднесе неотповиклива оставка откако беше осомничен за загрозување на животната средина и природата со отпад, по што нему и на уште еден раководител од претпријатието им беше изречен 30-дневен притвор.
Анита Димитријевска – Велковска