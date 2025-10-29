Димитриевски и Лабудовиќ од ЗНАМ, продолжија со презентација на програмата

Петвековниот живот на старата скопска чаршија и на еснафите мора да продолжи, вели Мирослав Лабудовиќ, кандидат за градоначалник на општина Центар од ЗНАМ.

Сите зелени површини ќе бидат задржани, ќе се изгради и детска градинка наменета за жителите кои живеат на булеварот „Октомвриска револуција“, најави Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на Куманово од ЗНАМ.

Димитриевски најави нови градежни зони на кои инвеститори ќе можат да вложуваат. Тој ги повика граѓаните масовно да излезат на гласање и да му дадат доверба за да продолжи да го води Куманово и во наредните четири години.

Наташа Јанчиќ-Менковски