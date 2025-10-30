Изложба „Љубовници во пандемија 2“ на Јана Манева-Чупоска во Прага

Македонската уметница Јана Манева-Чупоска ќе се претстави со изложбата „Љубовници во пандемија 2“ во Македонската амбасада во Прага, Република Чешка.

Изложбата се состои од четириесеттина цртежи која авторката ги работи во повеќе циклуси подолг период. Инспирирана од човекот таа го продолжува овој циклус кој тежнее кон идејата дека денес се занемаруваат човечките вредности на глобално ниво.

Изложбата е финансирана од Министерство за култура на Македонија како проект од Национален интерес за 2026 година.