Уште петмина уапсени за грабежот во Лувр

Француската полиција уапси уште пет лица во истрагата за кражбата на накит вреден 88 милиони евра од музејот Лувр во Париз, со што бројот на приведени се зголеми на седум.

Осомничените се од парискиот регион. Двајца од претходно уапсените, на 34 и 39 години, дале делумни признанија, но украдениот накит сè уште не е пронајден.