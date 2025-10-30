Претрес во Прилеп, пронајдени муниција и пиротехнички средства

Вчера полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода П.В.(40) од Прилеп.

Врз основа на судска наредба од Основен суд Прилеп, извршен е претрес во домот и помошни простории во Прилеп, сопственост на П.В., при што пронајдени и одземени се 13 боеви куршуми различен калибар, рамка за пиштол, помошна рамка за куршуми од пушка, 167 пиротехнички средства, 21 парче муниција за гасен пиштол, сигнален куршум, регулатор за гасови за сигнален пиштол, 12 испукани чаури,64 различни монети и други предмети.

По документирање на настанот, против П.В. ќе следува соодветна пријава.