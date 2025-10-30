Македонија, САД и пет други земји гласаа во ОН за продолжување на санкциите против Куба

Генералното собрание на Обединетите нации по 33-ти пат ја осуди економската блокада на САД врз Куба. Од 193 земји членки, 165 гласаа за укинување на ембаргото, а Македонија, заедно со САД, Израел, Унгарија, Аргентина, Парагвај и Украина, беше меѓу седумте што гласаа против.

Според Обединетите нации, ова претставува отстапување од досегашната, речиси универзална поддршка на резолуцијата.

Македонија и претходно гласаше во согласност со САД по одредени меѓународни прашања – беше воздржана при гласањето за резолуциите за Газа и Украина.