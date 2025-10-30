Лишен од слобода бегалец од затвор, осуден на затворска казна од девет години и еден месец

Вчера околу 20:00 часот на ул. „Воденска“ во Скопје, полициски службеници од Единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишија од слобода Ф.А. (32) од Скопје, кој бил баран со потерница по наредба од Основен кривичен суд поради бегство од затвор, соопштија од МВР.

Ф.А. е осуден на казна затвор од девет години и еден месец за сторени кривични дела по чл. 215, 236 и 418 од Кривичниот законик, а за доиздржување има шест години и 14 дена.

Лицето е предадено на надлежната казнено поправна установа.