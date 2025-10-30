ЕУ и КфВ Банка со Грант од 1,5 милиони евра ја поттикнуваат зелената трансформација на АД ЕСМ

АД ЕСМ денеска направи значаен чекор кон својата зелена и пазарно ориентирана трансформација, со потпишувањето на Договор за грант со Германската развојна банка КфВ. Овој Договор обезбедува 1,5 милиони евра техничка помош, финансирана од Европската Унија, наменета за зајакнување на внатрешните капацитети и забрзување на клучните активности за енергетска транзиција на компанијата.

„Грантот од Европската Унија, овозможен преку КфВ, претставува стратешки камен-темелник за нашата институционална трансформација кон сеопфатна, зелена и пазарно-ориентирана компанија. За ЕСМ ова е повеќе од премин кон обновливи извори на енергија, туку сериозна посветеност да станеме модерна и комерцијално конкурентна сила на европскиот енергетски пазар. Финансирањето ќе биде алатка за зајакнување на нашите внатрешни капацитети и корпоративно управување, преку финансирање на критични иницијативи за моделирање и стратешко планирање. Овој институционален фокус ја осигурува нашата оперативна одржливост, ја зајакнува енергетската безбедност на земјата и значително ги забрзува нашите напори за намалување на јаглеродниот отпечаток“, изјави Лазо Узунчев, генерален директор на АД ЕСМ.

По повод потпишувањето на Договорот, Штефан Худолин, Раководител на Одделот за соработка во Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија изјави:

„Забрзувањето на зелената транзиција никогаш не било толку блиску и толку возможно. Со поддршката од Европската Унија и гаранциите на ЕФСР+ земјата ќе добие финансиски средства и технички насоки од нашите партнери во КфВ за да ја забрза трансформацијата и декарбонизацијата на енергетскиот сектор во Северна Македонија. Оваа заедничка акција има трансформативен ефект за преминување од јаглен на зелена енергија, но истовремено придонесува за создавање на стабилен енергетски сектор во многу нестабилен климатски и геополитички свет.“

Амбасадорката на Сојузна Република Германија, Петра Дрекслер истакна дека во последните 20 години Германија ја поддржува енергетската транзиција на јавните енергетски објекти во Северна Македонија. „Покрај финансискиот ангажман, развојната германска банка КфВ става на располагање и експертиза со техничко водство и управување. Декарбонизацијата е прашање на тимска работа, а Германија и КфВ се посветени на постојаната поддршка за Северна Македонија на овој пат.“

„Енергетската транзиција бара подготвени енергетски компании кои ќе можат да се справат со предизвикувачките услови. Со овој проект, КфВ ќе ја поддржи трансформацијата на Електрани на Северна Македонија (ЕСМ), која ќе им овозможи подобро позиционирање и ќе им помогне да ја подобрат својата ефикасност и подготвеност за пазарот“, истакна Пабло Обрадор, директор за Југоисточна Европа и Турција.