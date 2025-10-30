Почна дистрибуцијата на гласачките ливчиња, в недела ќе се гласа во 32 општини и Скопје

Рано утрово, Државната изборна комисија го презеде доверливиот избирачки материјал од печатницата „Киро Дандаро“ во Битола, кој ќе биде користен во вториот круг од локалните избори. Дистрибуцијата на материјалот до општинските изборни комисии, во општините, каде по втор пат ќе има гласање, се одвива непречено и без проблеми, информираат од ДИК

Испечатени се вкупно 1.208 807 гласачки ливчиња, а на избирачкиот список во недела право на глас имаат 1.013 357 граѓани

Вториот круг од осмите локални избори од независноста на државава ќе се одржи в недела на втори ноември, кога за избор на градоначалник ќе се гласа во 32 општини и во градот Скопје. Ден пред гласањето, во сабота на први ноември, ќе гласаат болните и изнемоштени, затворениците, и лица во домашен притвор чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии.

Покрај гласањето за градоначалници, на втори ноември, ќе има прегласување за членови на совет на три избирачки места во општина шуто оризари.

Според информациите од ДИК, изборниот процес ќе ги следат 904 домашни и 651 меѓународен набљудувач, како и 14 странски новинари кои се акредитирани за известување од овие избори.

Александра Максимовска