Две години условна за напаѓачот на Арсовска

Условна казна затвор од две години која нема да се изврши ако во наредните пет не стори ново кривично дело, судот изрече пресуда на напаѓачот на градоначалничката Арсовска при увид на терен на општина Чаир. Обвинетиот Нуредини призна вина, рече дека се кае.

Ана Јосифовска ги има деталите од рочиштето.