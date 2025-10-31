Кривичен суд
Две години условна за напаѓачот на Арсовска
31.10.2025 13:24
Условна казна затвор од две години која нема да се изврши ако во наредните пет не стори ново кривично дело, судот изрече пресуда на напаѓачот на градоначалничката Арсовска...
Условна казна затвор од две години која нема да се изврши ако во наредните пет не стори ново кривично дело, судот изрече пресуда на напаѓачот на градоначалничката Арсовска при увид на терен на општина Чаир. Обвинетиот Нуредини призна вина, рече дека се кае.
Ана Јосифовска ги има деталите од рочиштето.