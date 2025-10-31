Условна казна затвор од две години за напаѓачот на градоначалничката Арсовска

Судот му изрече условна казна затвор од две години на Реџеп Нуредини, кој во јуни вербално ја нападна градоначалничката на Град Скопје, Арсовска. Казната нема да се реализира доколку во наредните пет години не стори ново кривично дело.

Градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска, не даде изјава за медиумите, но рече дека не очекувала дека обвинетиот ќе признае вина и дека не се приклучува кон кривичен прогон а нема да бара ни отштета.

Ана Јосифоска