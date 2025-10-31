Кривичен Суд
Условна казна затвор од две години за напаѓачот на градоначалничката Арсовска
31.10.2025 19:17
Условна казна затвор од две години која нема да се изврши ако во наредните пет не стори ново кривично дело, судот изрече пресуда на напаѓачот на градоначалничката Арсовска при увид на терен на општина Чаир. Обвинетиот Нуредини призна вина, рече дека се кае...
Судот му изрече условна казна затвор од две години на Реџеп Нуредини, кој во јуни вербално ја нападна градоначалничката на Град Скопје, Арсовска. Казната нема да се реализира доколку во наредните пет години не стори ново кривично дело.
Градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска, не даде изјава за медиумите, но рече дека не очекувала дека обвинетиот ќе признае вина и дека не се приклучува кон кривичен прогон а нема да бара ни отштета.
Ана Јосифоска