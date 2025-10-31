Кривичен суд
Рочиште за случајот „Онкологија 2“
31.10.2025 19:02
На новото рочиште за случајот „Онкологија 2“ во Скопскиот кривичен суд сослушани беа сведоци вработени од клиниката, кои зборуваа за начинот на набавка и давање на терапијата во периодот кога медицински директор беше обвинетиот, Нино Васев, а економски Нехад Нухи.
Васев и Нухи обвинети за незаконски набавки и фиктивни тендери ја оштетиле државата за речиси 36 милиони евра.
Случајот се наоѓа во доказна постапка.