На новото рочиште за случајот „Онкологија 2“ во Скопскиот кривичен суд сослушани беа сведоци вработени од клиниката, кои зборуваа за начинот на набавка и давање на терапијата во периодот кога медицински директор беше обвинетиот, Нино Васев, а економски Нехад Нухи.

Васев и Нухи обвинети за незаконски набавки и фиктивни тендери ја оштетиле државата за речиси 36 милиони евра.

Случајот се наоѓа во доказна постапка.