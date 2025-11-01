Најмалку 13 загинати во поплавите во Централен Виетнам

Најмалку 14 лица загинаа, 8 се водат за исчезнати по поплавите и одроните во Централен Виетнам, предизвикани од рекордните врнежи дожд. Во поплавите се оштетени илјадници домови, а над 26 илјади луѓе евакуирани. Водата полека почна да се повлекува од улиците, додека спасувачките тимови се пробиваат до изолираните региони. Во тек е масовна операција за чистење.

Обновен е и железничкиот сообраќај, но надлежните апелираат на претпазливост поради нови врнежи најавени до 4 ноември.