Мадуро: САД бараат оправдувања за да не нападнат

Венецуелскиот претседател Николас Мадуро ги обвини САД дека шират лажни приказни за да оправдаат можен напад и промена на режимот во јужноамериканската земја. Обвинувањата следат по извештаи дека Вашингтон подготвува напади врз воени објекти поврзани со наркокартел, кои според САД ги предводи Мадуро и неговите соработници. Трамп ги негира овие тврдења. САД претходно извршија серија напади врз бродови во Тихиот Океан за кои тврди дека превезувале дрога.

„Венецуела е невина. Сè што се прави против Венецуела е за да се оправда војна и промена на режимот. Да се украде нашето огромно нафтено богатство, кое е најголемата резерва на нафта и четвртата најголема резерва на гас во светот“, изјави Николас Мадуро, претседател на Венецуела.

„Не, тоа не е вистина“, изјави Доналд Трамп, претседател на САД.