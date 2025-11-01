Зголемен интерес за осигурување

Во последните неколку години се забележува зголемена свесност и интерес, за осигурување по различен основ кај населението во земјава. Според Агенцијата за супервизија на осигурувањето вкупната полисирана премија во 2024 е зголемена за 11,32 отсто во однос на претходната година.

Осигурителните друштва велат, покрај задолжителните полиси, интересот е зголемен за полиси за КАСКО осигурување, доста популарно е имотното осигурување, а на прво место е дополнителното приватно здравствено осигурување.

Одговорите на граѓаните кои ги анкетиравме покажуваат дека најголем дел од нив во текот на животот имале некаков вид на осигурување. Дел од нив иако сметаат дека тоа е добро, сепак немаат никаква полиса.

Од осигурителните друштва велат за да не доаѓа до дополнителни проблеми при користење на нивните услуги, граѓаните целосно да се информираат пред склучувањето на полиси.

