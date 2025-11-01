Денеска во Валандово гласаат болните и изнемоштени лица

Претпладнево Општинската изборна комисија на Валандово го дистрибуираше материјалот за гласање за градоначалник до избирачките одбори во оваа општина кои треба да ги посетат болните и изнемоштени лица. Вкупно 201 лице се пријавени за гласање во сопствените домови за вториот изборен круг за што се ангажирани сите 24 избирачки одбори како во градот така и во населените места на Општина Валандово

Валандово е една од трите општини во Југоистокот каде утре ќе има втор изборен круг. Во оваа општина во првиот круг гласале 6.035 граѓани што е 61,29 отсто од запишаните избирачи

Денеска гласаа болните и изнемоштени и во Општина Дојран каде има пријавено 76 лица како и во Општина Конче каде до надлежните се пријавени 84 болни и изнемоштени лица кои гласаат денеска за градоначалник

Ване Трајков