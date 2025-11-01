ДИК: Без проблеми се одвива денешниот изборен ден

Изборен молк, денеска први ливчиња во избирачките кутии за вториот изборен круг. Гласаат болните или изнемоштените и затворениците. Пријавени се 4.826 болни и изнемоштени лица. Своето право на глас можат да го остварат 1.256 лица кои се на издржување казна затвор или притвор и 214 лица сместени во установите за вонсемејна грижа.

Андријана Ѓурческа известува од Државната изборна комисија.