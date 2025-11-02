Локални избори 2025 – Отворено студио

Финале на Локалните избори. Втор и последен круг. Граѓаните одлучуваат кој ќе ја довербата да го води Градот Скопје и останатите 32 општини. Директни вклучувања и овој па во Државната изборна комисија и партиските штабови. Графички приказ на резултатите. Гости - професори, новинари, аналитичари. По Локалните избори најави и од власта и од опозицијата за нови политички чекори и кадровски рокади.

Отвореното студио за „Локални избори 2025“ следете го во 18.55 часот на Првиот канал на Македонската телевизија, на следниот ЛИНК.