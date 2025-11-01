Лишен од слобода чешки државјанин на Граничен премин Табановце

На 31.10.2025 околу 14:00 часот на Граничен премин Табановце, на влез во државата, полициски службеници го лишија од слобода Т.С.(56 од Чешка. При гранични проверки и контрола во возилото кое го управувал, пронајдени и одземени се ќеса со 534 монети со разна големина и форма, фолија со шест стари монети, еден детектор, една обетка со два бели камења и еден зелен предмет налик на камен од непозната материја и потекло.



Одземените предмети и возилото се предадени во СВР Куманово за натамошна постапка. Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.