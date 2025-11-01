ДИК
Нема пријави за нерегуларности при денешното гласање – велат од ДИК
01.11.2025 19:44
Изборен молк, денеска први ливчиња во избирачките кутии за вториот круг од локалните избори. До 16 часот своето право на глас го искористиле 2.762 болни и изнемоштени. Гласаа и затворениците и лицата сместени во установите за вонсемејна грижа. На седница се разгледуваат и приговори за остварување на избирачко право.
Андријана Ѓурческа известува од Државната изборна комисија.