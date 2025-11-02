Намален интерес за гласање во општина Могила, во однос на претходниот круг

Намален интерес за гласање во првата третина од изборниот ден од вториот круг на локалните избори во општина Могила. Сите 23 гласачки места се отворени точно во 7 часот. Гласањето се одвива непречено и без проблеми. Од Општинската изборна комисија информираат дека до нив е поднесен само еден приговор, од лице кое го немало на избирачки список. Истиот е прифатен, и лицето ќе биде запишано во дополнителниот избирачки список.

Жителите кои излегоа на гласање со очекувања од идниот градоначалник. Приоритет се инфраструктурните проекти, повеќе спортски и детски игралишта, клубови за повозрасните и нови вработувања.

Потребата за гласање во домашни услови, на болни и немоќни лица, во вториот круг е поголем во однос на претходниот. Во текот на вчерашниот ден од 41 пријавен, своето право на глас го остварија 37 лица. Додека, пак, вкупниот број на лица со право на глас изнесува 4.667, и истите денес ќе имаат можност да изберат градоначалник.

Во општина Могила избирачкиот список овие локални избори е пократок за дури 718 гласачи во однос на последните локални избори во 2021-ва година.

Александра Максимовска