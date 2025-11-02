ДИК
Разгледување приговори за гласањето
02.11.2025 15:13
Втор круг локални избори во Македонија. Се гласа во 32 општини и Град Скопје. До ДИК пристигнати два приговори за изборниот процес...
Во вториот круг локални избори, граѓаните избираат градоначалници во 32 општини и во Град Скопје. Право на глас имаат 1.013.375 гласачи. Според последните информации од Државната изборна комисија до 13 часот излезноста е 18 проценти. Најголема има во Пробиштип, а најмала во Сарај.
Анита Димитријевска-Велковска известува од ДИК.