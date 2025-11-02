Мирен изборен ден во Тиквешијата со излезност како во првиот круг

Вториот круг од локалните избори, за градоначалник во Тиквешијата минува мирно, без реакции за нарушување на изборниот процес. Граѓаните на Неготино, Демир Капија и Росоман со излезност приближна како во првиот круг. Во Росоман до 15 ч. Излезноста беше 48% а пред две седмици 46%. Во Неготино денес до 15 часот излегле 35% исто како и пред две седмици. Во Демир Капија оваа недела гласале 47‘ приближно како и во првиот круг. Изборите се во демократска и фер атмосфера.

Граѓаните со надеж дека поголем дел од најавите на кандидатите ќе бидат реализирани. Очекуваат решавање на комуналните проблеми но и решавање на невработеноста и запирање на иселување на младите.

Денес во вториот круг се гласаше и во Лозово, во Овчеполието. Таму до 15 ч. имаше висок одзив дури 64 отсто, што е далеку повеќе од пред две седмици кога имало 47 проценти.

Петар Печков