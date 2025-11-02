Според податоците објавени на веб страницата на ДИК, Ѓорѓиевски со водство во Скопје

Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Ѓорѓиевски со водство во Скопје пред кандидатот на Левица, Амар Мециновиќ.

Од обработени гласови за градоначалник на Град Скопје во вториот круг, според податоците објавени на веб страницата на ДИК, кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Орце Ѓорѓиевски има 75.368 гласа или 59,41% процент од вкупниот број гласови, наспроти кандидатот на Левица, Амар Мециновиќ со 44.149 гласа или 34,80 проценти од вкупниот број гласови.