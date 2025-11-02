Локални избори 2025
Муцунски: Убедливо водство на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата
02.11.2025 21:30
Во Кичево победи кандидатот на ВМРО ДПМНЕ, Александар Јовановски, изјави вечерва потпретседателот на партијата Тимчо Муцунски. Над 50 општини одат во власт на ВМРО-ДПМНЕ.
Викторија Милевска разговара со потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Тимчо Муцунски.