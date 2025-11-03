Контејнерите испразнети, сметот остана околу нив

Повеќето контејнери низ главниот град се веќе испразнети, но сепак може да се забележи на многу локации смет околу контејнерите.

Се стабилизира состојбата со сметот во Скопје. Камионите на јавното претпријатие „Комунална хигиена“ ги празнат контејнерите. Се чисти градот, но сликата е далеку од онаа на која треба да заличи метрополата.

Кога метрополата се затрупа во ѓубре дел од локалните власти ги засукаа ракавите, се работеше со камиони и механизација за расчистување од други градови. Директорот на Комунална Рустеми заврши во притвор, скопски комуналец доби нов. Александар Јовановски шестиот избор на поранешната градоначалничка Арсовска во последните четири години, на функцијата седна 4 дена пред вториот круг локални избори за нов кормилар во градот.

Ана Јосифоска