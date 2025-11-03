ДИК ги објави првичните резултати, ВМРО-ДПМНЕ е апсолутен победник на локалните избори

Со 55 освоени градоначалнички мандати, ВМРО-ДПМНЕ е апсолутен победник на локалните избори. Партијата што ја предводи Мицкоски, освои 13 градоначалници повеќе во однос на минатите изборите. Орце Ѓорѓиевски е новиот градски татко на Скопје, убедливо го победи против кандидатот на Левица Амар Мециновиќ.

Коалицискиот партнер во Владата – ВРЕДИ доби 9 градоначалници, додека социјалдемократите се позиционираат на третото место на изборната листа со освоени 6 мандати. Ахмети и Националната алијанса за интеграција кои признаа изборен пораз ќе мора да се задоволат со 4 градоначалници. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски доби нова шанса да управува со Куманово. Унијата на Ромите победи во Шуто Оризари со Дудуш, а во Струга независниот Ќура. Во изборната трка, победа однесоа 4 жени. За два месеца од сега, ќе има и прегласување во Гостивар, Центар Жупа, Врапчиште и Маврово-Ростуше бидејќи не беше постигнат цензус во овој изборен циклус.

За да можат да ги преземат функциите, победниците треба да почекаат и официјално да поминат и роковите за приговори. До ДИК може да се доставуваат приговори по два основа, за процесот на гласањето и за сумирањето на резултатите.

Бидејќи тројца пратеници од ВМРО-ДПМНЕ Бети Стаменковска – Трајковска, Јане Мицевски и Дејан Продановски станаа градоначалници, ДИК донесе одлука нивните места да ги пополнат следните на листата. Па така во собраниските клупи ќе седнат Александра Николовска, Мартин Стојановски и Мито Андонов.

Анита Димитријевска-Велковска